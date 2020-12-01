В России зафиксирован новый рекорд смертности пациентов с коронавирусом

В России за сутки от COVID-19 скончались 569 человек. Это новый за время пандемии рекорд смертности пациентов с коронавирусом. За двадцать четыре часа в стране выявлено 26 402 инфицированных. Более 40% новых случаев пришлось на три региона - Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Со вторника в северной столице в связи с распространением коронавирусной инфекции новые ограничительные меры. Они касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров, которая теперь не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключения составят лишь те мероприятия, билеты на которые были проданы до 18 ноября. Для петербужцев старше 65 лет обязательна самоизоляция. Все ограничения, включая введенные ранее, будут действовать доя 15 января будущего года.

Эксперты говорят, что сроки наступления устойчивого снижения заболеваемости определяются степенью соблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 62,3 миллиона инфицированных, а по статистике американского Университета Джона Хопкинса, их число уже превысило 63 миллиона.