Будапешт в ночные часы превратился в город-призрак

В Венгрии соблюдение ночного комендантского часа, введенного на фоне пандемии, обеспечивают полицейские, военные и сотрудники агентства по борьбе с терроризмом. Корреспондент Euronews присоединился к вооруженным патрульным отрядам в Будапеште. Столица выглядит, как город-призрак. После восьми часов вечера улицы начинают стремительно пустеть. Люди расходятся по домам. Но для стражей порядка работа только начинается и продлится всю ночь. Покидать жилище разрешено, чтобы вывести на прогулку собаку, или отправиться на службу.

Прохожий: "Как действует полиция? Ну, просит предъявить удостоверение личности и документ, подтверждающий, что вы идете на работу. Затем они проверяют все, прощаются, желают доброго вечера".

За последние недели восемь тысяч нарушителей комендантского часа и санитарных правил получили предупреждения и штрафы. Но это не единственная задача патруля. Прежде всего военные и полицейские должны не допустить разгула преступности. Вооруженные отряды сопровождают бронетранспортеры. Корреспондент Euronews поинтересовался, как жители Будапешта относятся к присутствию в городе столь многочисленных сотрудников органов правопорядка:

"Я бы сказал, что полиция действительно хорошо работает, но я не очень доволен ночным комендантским часом. Все равно днем все выходят на улицы".

С наступлением темноты движения транспорта не наблюдается даже на обычно оживленных перекрестках.

Адам Мадьяр, Euronews: "Это одна из самых известных площадей в Будапеште, откуда расходится множество проспектов. Сейчас только десять часов вечера, но здесь абсолютно пусто".