В Венеции нет туристов, а у гондольеров нет работы

У гондольеров в Венеции почти нет работы. По данным профессиональных ассоциаций, в этом году Италия не досчиталась 57 миллионов туристов, и особенно сильно пострадала Венеция. 150 каналов в городе пустуют, и больше никто не платит 80 евро за 30 минут на гондоле. Всего в Венеции работают 433 гондольера. Они говорят, что ничего не заработали в течении последних трех недель, а других источников дохода не так много. Нет работы и у тех, кто поддерживает гондолы в рабочем состоянии.