Мир готовится к новогодним праздникам. В Вашингтоне супруга президента США Мелания Трамп украсила Белый дом в последний раз. В этом году она выбрала темой для декора патриотический гимн "Америка прекрасна". В создании украшений для елки в Голубой комнате принимали участие школьники со всей страны. Елка в Красной комнате посвящена всем, кто оказался на передовой борьбы с пандемией коронавируса. Всего в Белом доме установлены 62 елки.
В Москве зажглись новогодние огни, а на Манежной площади будет работать традиционная праздничная ярмарка. Вместе с тем в городе до 15 января действуют санитарные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.
В Косове, где большую часть населения составляют мусульмане, тоже готовятся к празднику. Местечко Петрушан славится своими рождественскими огнями и каждый год любоваться на них приезжают сотни людей. В этом году гостей значительно меньше из-за пандемии
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