На 99-м году жизни умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова. Как уточнили в пресс-службе ГМИИ, причиной смерти стал COVID-19.

С Пушкинским музеем связана почти вся жизнь Ирины Антоновой. Ещё в 1945 после окончания МГУ она поступила в аспирантуру при ГМИИ. Сферой её научных интересов было искусство Возрождения. В 1961 Антонова стала директором музея. При ней была реорганизована экспозиция ГМИИ, состоялся целый ряд знаковых, в том числе международных выставочных проектов.

В интервью «Известиям» Антонова рассказывала, насколько для неё было важно представлять произведения разных эпох и направлений:

«Публику нельзя кормить только одним каким-то продуктом, ей всегда нужно видеть великое искусство разных эпох. Конечно, надо показывать современное. Но мы это и делали: мы первыми показали Энди Уорхола, Марка Шагала, Сальвадора Дали, Билла Виолу, Йозефа Бойса...

Мы сделали "Москву — Париж", "Москву — Берлин". Я уж не говорю о Пикассо, которого мы показывали с 1956 года вопреки всему. Наша сила в том, что, опираясь на все мировое искусство, мы выискиваем те новые явления, которые считаем нужным показать публике. И должны за них отвечать. Ведь мы это искусство рекомендуем, музеефицируем, включаем в орбиту великой истории культуры».

Особенно тепло Антонова вспоминала выставку «Москва — Париж», которая была организована в 1981 г. вместе с Центром Помпиду. «Это было открытие самих себя», — говорила она. Из запасников тогда достали произведения авангардистов, которые скрывались по идеологическим соображениям. Так публике представили работы Кандинского, Малевича, Шагала.

Был великий праздник, никто просто не верил, что это возможно. Ирина Антонова президент Пушкинского музея

В том же 1981 г. Ирина Антонова основала вместе со Святославом Рихтером музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера», в котором участвовали молодые Олег Каган, Наталия Гутман, Виктор Третьяков, Юрий Башмет. Фестиваль проходит в ГМИИ и для многих стал одним из символов музея.

Сама Ирина Антонова говорила, что посвятила свою жизнь созданию музейного городка вокруг ГМИИ. Этот проект, по её словам, так и не был реализован должным образом. Она критиковала чиновников минитерства культуры за срыв работы, которая имела такое значение для музея.

Директором музея Антонова была до 2013 г. Перед увольнением она стала главным куратором государственных музеев России. Сама Антонова критически отзывалась об этом назначении, расценив его как попытку «сгладить» отставку.

Ирина Антонова — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», командор французского ордена «Почётного легиона». Она была удостоена многих государственных наград в России и за рубежом.

«Я сама себе маяк, — говорила Антонова в 2017 в интервью "Российской газете". — Сама иду на свой свет, понимаю, что его осталось немного, и понимаю, что он обречен погаснуть. Я должна доверять себе, своему опыту и постараться по мере сил сделать все, что я считаю важным».