Трир: "Нападавший действовал умышленно"

До 5 человек выросло число жертв наезда на пешеходов в немецком Трире. В числе погибших - ребенок. Ранены 15 человек, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Инцидент произошел в самом центре города, у его главной достопримечательности, античных ворот Порта Нигра. По словам прокурора, водитель, 51-летний местный житель намеренно ехал зигзагами, чтобы задеть как можно больше людей. Очевидцы говорят, что некоторых буквально подбрасывало в воздух.

Как заявил прокурор Петер Фритцен, — "Мы исходим из того, что нападавший умышленно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие".

Мотивы нападавшего до сих пор неясны. В полиции заявили, что у них нет данных о политических или религиозных мотивах. Известно, что подозреваемый не был судим. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по данным полиции, есть свидетельства психического заболевания. Между тем, жители Трира не могут отойти от шока.

"Я только что вернулся оттуда, и это ужасное зрелище. Там на земле лежит детская туфелька, а девочка, которая ее носила, мертва", — рассказал мэр Трира Вольфрам Лейбе.

Соболезнования родственникам погибших выразила канцлер Германии Ангела Меркель. В среду нападавший предстанет перед судом, который решит оставить ли его под стражей, либо отправить в психиатрическое учреждение.