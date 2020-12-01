Власти Франции дают "задний" ход: 24-ю статью закона о глобальной безопасности перепишут

Французские депутаты перепишут 24-ю статью законопроекта о глобальной безопасности о запрете на публикацию видео с полицейскими. Решение принято на фоне волны возмущений в связи с избиением стражами порядка темнокожего продюсера Мишеля Зеклера с уголовным прошлым. Инцидент был запечатлен камерой видеонаблюдения.

В нынешнем виде статья предлагает наказывать штрафом в 45 тысяч евро или годом тюрьмы за распространение видеозаписей с полицейскими, если таковые могут нанести вред их "физической и психической неприкосновенности". Предложение вызвало непонимание в обществе. Правозащитники и профсоюзы расценили статью как наступление на демократию, свободу СМИ и право на информацию.

Кристоф Кастанер, лидер парламентской фракции "Вперед, Республика", инициировавшей законопроект, пообещал представить депутатам полностью переработанный вариант статьи. Президент республики Эммануэль Макрон осудил избиение полицейскими темнокожего француза и потребовал от правительства внести предложения по повышению доверия населения к сотрудникам сил правопорядка. Французский лидер принял в Елисейском дворце глав парламентских групп, составляющих большинство, а также премьер-министра Жана Кастекса, министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти, и главу МВД Жеральда Дарманена.

Министр заявил, что он крайне озабочен вопросом защиты сотрудников органов правопорядка - полицейских и жандармов. При этом Дарманен подчеркнул: "Защита полиции и защита свободы прессы - не соревнование. Здесь одно дополняет другое. ".

В минувшие выходные прошедшие в десятках городов манифестации против 24 статьи законопроекта о глобальной безопасности сопровождались погромами и столкновениями демонстрантов с полицией. Накануне стало известно о том, что французская прокуратура предъявила обвинения четырем полицейским избивавшим продюсера Зеклера.