COVID-19: 12 месяцев пандемии

В Испании на утро вторника насчитывается почти миллион семьсот тысяч зараженных и свыше 45 тысяч умерших COVID-19, правительство призывает к предсмотрительности и осторожности в период, когда стартует главный сезон покупок и праздников, а это означает - большое количество социальных контактов. Ряд ограничений в иберийском королевстве, тем не менее, продолжает действовать.

Пандемия начала свое шествие по планете ровно год назад, эти 12 месяцев, по мнению руководства ВОЗ, оказались тяжелыми и изматывающими для всех без исключения. Но есть и хорошие новости, о которых сообщил Тедрос Адханом Гебрейсус, генеральный директор этой организации: "На прошлой неделе мы в первый раз заметили снижение случаев заражения - с начала сентября, и речь идет о Европе. Мы расцениваем меры, принятые руководством стран, как эффективные и необходимые, при этом мы отмечаем, что населению пришлось очень трудно. К подобной статистике нужно относиться с осторожностью, потому что эта фора на войне с пандемией может быть очень легко утрачена".

В Турции с ее почти 85-миллионным населением с начала пандемии были выявлены свыше 635 тысяч зараженных. На этой неделе рост зарегистрированнных случаев ускорился, что сподвигло власти к введению комендантского часа, он действовует со вторника. В выходные страна будет сидеть под замком круглосуточно.

Новые ограничительные меры вводятся и в Уэльсе, где они призваны снизить нагрузку на систему стационаров, которая может захлебнуться от большого количества пациентов.

На пресс-конференции Марк Дрейкфорд, первый министр Уэльса. подчеркнул: "Пабы, рестораны и кафе будут закрыты в 6 вечера, будет также запрещено подавать алкоголь. После шести весь общепит может работать лишь навынос".

Начинающийся сезон рождественских праздников ставит официальный Лондон перед еще одной проблемой - требуется репатриировать студенчество, рассеянное по университетам за пределами страны.

Сделать это можно, проведя массвое тестирование, чтобы не допустить возникновения новых очагов заражения.

Власти намерены открыть временные лаборатории, где всех возвращающихся будут проверять на вирусоносительство.