Испанские археологи обнаружили огромный исламский некрополь

Археологи в Испании обнаружили около 400 гробниц в огромном исламском некрополе VIII века, расположенном на территории города Таусте в провинции Сарагоса. По оценкам экспертов, на этом кладбище могут быть захоронены около 4500 тел. Эта находка меняет представления ученых об истории мусульманской общины в регионе в эпоху арабских завоеваний и установившихся затем халифатов.

Координатор раскопок Ева Хименес говорит: "Эта находка представляет собой момент слияния и перемен, то есть люди, тела которых мы здесь нашли, приняли ислам и в то же время сохранили принадлежность к древнеримской культуре, поэтому здесь есть элемент культурного перехода".

Археологические раскопки на этом месте начались в 2010 году, но только сейчас специалисты понимают масштабы захоронения. Найденные останки будут переданы в лабораторию для проведения анализа ДНК и последующих исследований. Власти автономного сообщества Арагон, в состав которого входит провинция Сарагоса, приняли решение освободить пространство от могил, так как на этом месте строится дорожная инфраструктура. Рассматривается возможность перезахоронения останков.