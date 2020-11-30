Польша: от запрета абортов к политическому кризису

В Польше уже больше месяца продолжаются протесты против ужесточения запрета на аборты. 22 октября Конституционный суд признал незаконным прерывание беременности при наличии тяжёлых и неизлечимых дефектов у плода. Это было основанием почти для 98% абортов в стране, в которой действует одно из самых жёстких законодательств в отношении женщин. Операции по прерывают беременности допускаются ещё лишь в двух случаях — при угрозе для жизни матери или же если зачатие стало следствием изнасилования либо другого преступления.

Углубление раскола

Решение Конституционного суда Польши об абортах приветствовали религиозные движения и организации консервативного толка. Архиепископ Краковский Марек Едрашевский «высоко оценил решимость» судей в деле защиты жизни человека «от момента зачатия до естественной смерти». Председатель Конференции католических епископов Польши Станислав Гадецкий назвал решение суда ещё одним подтверждением того, что «рассуждения о жизнях, которые не стоит проживать, противоречат принципам демократического государства и верховенства закона».

Вопрос об абортах рассматривался после того, как утихли протесты против переизбрания президента Польши Анджея Дуды, который и сам выступал за ужесточение законодательства об абортах. Консервативные и религиозные организации называют ядром его электората, а вопрос о «традиционных ценностях» стал едва ли не главным полем битвы на выборах. По официальным данным, Дуда победил с очень небольшим перевесом — во втором туре он опередил своего оппонента Рафала Тшасковского всего на два процента.

Общенациональный протест

Лозунги за отставку Анджея Дуды и правительства звучат особенно часто на уличных акциях против запрета абортов. Это связано ещё и с тем, что решение Конституционного суда было принято по запросу депутатов правящей партии «Закон и справедливость». Глава европейского отделения международной организации «Центр репродуктивных прав» Лея Хоктор называет это «политическими играми с жизнями женщин». Она уверена, что ещё большие ограничения приведут к росту числа подпольных абортов и будут вынуждать больше женщин ездить за помощью границу.

Хоктор обращает внимание на то, что большинство поляков не поддерживает запрет абортов в таком виде. Согласно последним данным соцопросов, от 66 до 79% жителей страны выступают против решения Конституционного суда.

В организациях, которые координируют выступления против запрета абортов, говорят о готовности к длительной протестной кампании. Они надеются на поддержку профсоюзов и ведут переговоры о проведении всеобщей забастовки.

Дуда предлагает компромисс

Решение Конституционного суда пока не вступило в силу — для этого оно должно быть опубликовано в «Официальном вестнике». Публикация была отложена на фоне протестов. Тем не менее, как сообщают неправительственные организации, медицинские учреждения уже начали отказываться от проведения абортов.

Главный редактор журнала Res Publica Nowa Марчин Заборовский полагает, что власти «играют» с общественным мнение. По его словам, шумиха вокруг решения Конституционного суда и протесты помогают правительству отвлечь внимание от ситуации с коронавирусной пандемией. Заборовский напоминает, что это уже не первая попытка ужесточить законы об абортах. В 2016 после «Черного протеста» с участием десятков тысяч женщин партия «Право и справедливость» отказалась от такого законопроекта. «Не удивлюсь, если они прибегнут к этой же хитрости и теперь», — рассуждает Заборовский.

После месяца протестов президент Анджей Дуда призвал оппонентов к «политическому консенсусу» — речь идёт, впрочем, не об отказе от решения Конституционного суда. Дуда предлагает принять законопроект, который допускает прерывание беременности в тех случаях, если из-за дефектов развития ребёнок может родиться мертвым или же умереть вскоре после рождения. Партия «Право и справедливость» обещает принять меры для дополнительной поддержки матерей и детей, чтобы «смягчить последствия» запрета абортов.