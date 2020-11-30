Члены ОЗХО призвали Россию расследовать отравление Навального

56 из 193 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия призвали Москву раскрыть обстоятельства отравления Алексея Нвального и наказать всех ответственных за нападение. В совместном заявлении государства осудили использование против российского оппозиционера химического вещества группы "Новичок" и напомнили, что именно им в 2018 году в Великобритании был отправлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.

Среди подписантов резолюции - государства-члены ЕС, США, Канада, Турция, Япония, Украина, Грузия и другие.

"Команда экспертов секретариата сделала забор биоматериала у господина Навального для их анализа в обозначенных ОЗХО лабораториях. Результаты тестов показали наличие следов ядовитого вещества группы "Новичок". Согласно Конвенции, отравление человека с использованием нервно-паралитического агента должно рассматриваться как применение химического оружия", - отметил генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

В Организации подтвердили, что по запросу Москвы серкретариат работает над подготовкой визита специалистов в Россию для оказания техподдержки при выяснении обстоятельств случившегося.

В свою очередь, российская делегация обвинила ФРГ в восприпятствовании предварительному расследованию и нарушении Конвенции о запрещении химоружия, отметив отказ Берлина от сотрудничества с отечественными правоохранительными органами и организациями здравоохранения.