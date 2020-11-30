Роман Эрве Ле Телье "Аномалия" удостоился Гонкуровской премии

Из-за пандемии коронавируса в этом году совещание членов жюри престижной Гонкуровской премии проходило впервые в формате видеоконференции. Высокой награды удостоился роман французского писателя, лингвиста и журналиста Эрве Ле Телье "Аномалия". В центре сюжета - авиапассажиры, которым по необъяснимым причинам предстоит дважды пролететь одним и тем же рейсом Париж-Нью-Йорк с разницей всего в несколько месяцев.

Книга представляет собой жанровую смесь: научная фантастика здесь переплетается с элементами нуара.

"Я счастлив получить эту премию в момент, когда книжные магазины переживают очень непростые времена. Книжная сеть значительно пострадала из-за карантина ввиду закрытия так называемых магазинов "не первой необходимости". Я же считаю, что книги, культура, наоборот, главное, что нужно сохранить", - говорит писатель

По традиции в один день с Гонкуровской была вручена и другая премия - Ренодо. Ее присудили Мари-Элен Лафон за семейную сагу под названием "История сына".