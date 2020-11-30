Кому нужен закон "О глобальной безопасности" во Франции

Во Франции набирает обороты политический кризис, связанный с проектом закона «О глобальной безопасности». Тысячи людей выходят на акции против этой инициативы и против полицейского насилия. Этот вопрос раскалывает парламентское большинство, а правительство критикуют как национальные, так и международные правозащитные организации. Что это за инициатива и почему она вызывает такие острые споры?

Больше полномочий

Проект закона «О глобальной безопасности» был предложен депутатами партии «Вперёд, республика!» 20 октября. Его представляют как результат инспекции двухлетней давности, в рамках которой парламентарии оценивали работу сил правопорядка. Участники поездки рассуждали о важности перехода от «устройчивой» к «глобальной безопасности».

Один из авторов инициативы Жан-Мишель Фоверг говорил в этой связи о необходимости «защитить тех, кто защищает нас», улучшить взаимодействие правоохранительных органов, а также сделать их работу более современной и эффективной.

Получившийся законопроект затрагивает широкий спектр вопросов, связанных с деятельностью силовых структур. Во-первых, он предусматривает расширение полномочий муниципальной полиции. Предполагается, что сотрудники таких подразделений будут самостоятельно устанавливать факты совершения ряда преступлений, например, незаконной торговли, вождения без прав или страховки, употребления наркотиков или уничтожения имущества. Если эти положения вступят в силу, муниципальная полиция сможет изымать орудия правонарушений, задерживать подозреваемых для выяснения личности, эвакуировать автомобили, мешающие движению транспорта. Этот порядок назван «экспериментальным», он вводится на три года и распространяется на крупные подразделения муниципальной полиции.

Одновременно законопроект значительно расширяет перечень сотрудников силовых структур, которые могут получить доступ к записям камер видеонаблюдения. Он разрешает государственным службам использовать дроны для обеспечения общественного порядка, розыска нарушителей и спасения людей.

Полиция под защитой

Наиболее острые дискуссии вызвали положения статьи 24 законопроекта. В ней говорится о наказании за публикацию фотографий, видеозаписей или иных данных, которые позволяют идентифицировать сотрудников полиции или жандармерии. За распространение этих материалов с целью физического или психического воздействия на правоохранителей может грозить год тюрьмы или крупный штраф.

В соответствии с этой инициативой, осуждённые по статьям о насилии в отношении представителей власти лишаются права на досрочное освобождение. В то же время сотрудники национальной полиции и жандармерии освобождаются от ответственности за ношение оружия в общественных местах, когда они находятся не при исполнении своих обязанностей.

Многие положения законопроекта «О глобальной безопасности» получили одобрение профсоюзов и ассоциаций сотрудников полиции. Эту инициативу поддержало правительство. Кабинет министров настоял на ускоренном порядке рассмотрения нововведений в Парламенте — они должны пройти всего по одному чтению в каждой палате. 20 октября Национальное собрание поддержало этот документ (388 голосов «за», 104 — «против»). В январе ожидается голосование в Сенате.

Угроза обществу

Рассмотрение законопроекта «О глобальной безопасности» в Национальном собрании совпало с несколькими крупными скандалами, связанными с полицией. Речь идёт о применении силы при разгоне акций протеста и уничтожении палаточных лагерей мигрантов в Париже, а также об избиении темнокожего продюсера Мишеля Зеклера. Сотрудники правоохранительных органов ворвались к нему в студию и били его дубинками и кулаками по голове. Это сопровождалось, как рассказывает потерпевший, расистскими оскорблениям. Произошедшее с Зеклером осудил президент Эммануэль Макрон.

После этих инцидентов главу МВД Жеральда Дарманена вызвали для отчёта в парламентскую комиссию по законодательству, где он должен, в частности, объяснить, когда полицейские могут применять силу. Ожидается, что речь пойдёт и о судьбе законопроекта «О глобальной безопасности».

Его положения тем временем раскритиковал целый ряд правозащитных организаций, в том числе «Репортёры без границ», Amnesty International и Human Rights League. Омбудсмен Франции Клэр Эдон заявила о серьёзной опасности нарушения фундаментальных прав человека и гражданина в случае принятия этой инициативы. Самым разумным выходом из этой ситуации бывший президент Франсуа Олланд называет отзыв законопроекта.

С критикой законопроекта выступило Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд напомнил, что Брюссель может воспользоваться своим правом проверки национальных законов на соответствие общеевропейскому законодательству.

Репрессивные тенденции

Против инициативы фракции «Вперёд, республика!» выступила Национальная совещательная комиссия по правам человека. В заявлении правительственной организации сказано, что законопроект излишне расширяет полномочия муниципальной полиции и частных охранных структур, несёт угрозу неприкосновенности частной жизни, свободе слова и собраний. Комиссия усматривает в этом стремление организовать слежку за гражданами и репрессивные тенденции в политики властей. В заявлении говорится о «практически неограниченном усилении органов контроля за населением», которые в данном случае ещё и зависят от политической ситуации на местах.

Отдельного осуждения удостоился особый порядок рассмотрения законопроекта. Национальная комиссия по правам человека сетует на подрыв демократических процедур и на уход от общественного обсуждения столь важных инициатив: «Правительство лишило парламент и общество возможности разобраться в возможных последствиях нововведений и получить правовую оценку Государственного совета». В отзыве на законопроект с сожалением отмечается, что он рассматривался без консультаций с ведущими правозащитными структурами Франции, — документ официально не обсуждали ни с омбудсменом, ни с Национальными комиссиями по правам человека и по вопросам свободы информации.

Подвешенная статья

В этих условиях правительство анонсировало назначение «независимой комиссии» для пересмотра статьи 24 о фотографировании полицейских, однако вопрос о судьбе инициативы остаётся открытым. Когда спикер Национального собрания Ришар Ферран потребовал разъяснений, премьер-министр Жан Кастекс заверил его, что не идёт и речи «о покушении на полномочия Парламента, который обладает исключительным правом устанавливать законы». По словам главы правительства, положения, которые поддержало Национальное собрание, переписывать не будут.

Как объясняет Кастекс, правительственная комиссия должна подготовить предложения «об условиях работы прессы и сил правопорядка». Одна из её задач — определить, как можно сочетать соблюдение фундаментальной свободы информации с обеспечением защиты сотрудников правоохранительных органов.