Спорную статью о запрете публикации кадров с полицейскими перепишут

Французские власти перепишут нашумевшую статью о запрете публикации кадров с правоохранителями с целью нанесения им вреда. В выходные по стране прокатилась волна манифестаций несогласных. Авторы нового законопроекта "О глобальной безопасности" заявили о "недопонимании" со стороны граждан и сообщили, что по-прежнему рассчитывают найти способ, как обеспечить лучшую защиту сотрудников сил правопорядка, но при этом не посягнуть на фундаментальные права человека.

Глава делегации партии "Вперёд, республика!" в Национальном собрании Кристоф Кастанер говорит: "Мы предложим совершенно иную формулировку статьи 24, которая позволила бы решить поставленные перед нами задачи. Приходится констатировать, что наш выбор правовых терминов породил в обществе беспокойство, некоторые посчитали, что под угрозой оказались право на распространение и получение информации, законный контроль за деятельностью полиции. Мы пытались найти сбалансированный подход, но мнения граждан разделились. Мы принимаем это к сведению".

В то же время целый ряд профсоюзов и представителей левых партий и движений требуют не просто доработки статьи, а полного от нее отказа. На субботние демонстрации в стране вышли до 133 тысяч несогласных. 81 человек задержан. В Париже манифестации переросли в столкновения с полицией.