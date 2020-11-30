Эксперты ждут от киберпонедельника новых рекордов на фоне COVID-19

Вслед за "черной пятницей" наступил киберпонедельник: день тотальных скидок в интернет-магазинах. На фоне пандемии коронавируса популярность этого периода, знаменующего старт предпраздничного шоппинга в США и Европе, растет.

В первый же день сезона распродаж американцы совершили на 22% онлайн-покупок больше, чем в прошлом году, на сумму в $9 млрд. От понедельника ждут очередных рекордов.

"Речь идет о "новой норме". Уровень продаж нынешнего года мы планировали достичь не ранее чем через три года, а то и через пять лет. В нашей компании мы всегда верили в то, что развитие интернет-торговли может идти только в одном этом направлении, мы ожидали роста онлайн-продаж. но никогда не думали, что увидим настолько высокие показатели. Мы очень этому рады", - говорит Гийом Пуза, директор Checkout.com.

Страдают от головокружительных вирутальных успехов традиционные магазины. В "черную пятницу" в США количество их посетителей упало аж на 52%. В Европе далеко не всем магазинам удалось и вовсе дотянуть до рождественских распродаж, многие не пережили введенные на фоне пандемии ограничения.