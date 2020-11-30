Covid-19 в Европе: "Меры ослаблять пока рано"

В Австрии готовятся к проведению добровольного массового тестирования на антитела к коронавирусу, которое должно начаться 2 декабря. Режим строгого карантина в стране завершается 6 декабря. Программа должна охватить свыше восьми миллионов человек. Самый большой центр открылся в Вене. Результат можно получить в течении десяти минут. Накануне стало известно, что министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заразилась коронавирусом нового типа.

"На этой площади оборудованы 11 зон для тестирования, мы можем проверить до 15 тысяч человек в день. Для людей с симптомами открыты четыре зоны на парковке, поэтому им не нужно выходить из машины. Они могут сразу сдать анализ и потом поехать домой", — говорит официальный представитель Vienna Austria Center Сюзан Бауман-Шольнер.

В европейских странах растет смертность от COVID-19. Эксперты выражают уверенность, что пока еще рано ослаблять действующие ограничения

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон говорит:

"Несмотря на то, что последние тенденции вселяют надежду и можно говорить, что принимаемые меры оказывают влияние на распространение коронавируса, что в некоторых странах пик заболеваемости пройден, но такое происходит не везде. С нашей точки зрения, судя по нашей эпидимической ситуации, меры по охране общественного здоровья ослаблять пока преждевременно".

Аммон отметила, что на прошлой неделе отделения реанимации в Евросоюзе были заполнены на 91%, это означает, что системы здравоохранения в некоторых странах достигли своего предела.

с начала пандемии в странах ес от последсвий ковид19 скончались окколо 320 тысяч человек