"Брексит": рыба и морепродукты - новое "яблоко раздора"

"Брексит" - не просто выход, а выход, оформленнный или нет соответствующим соглашением, вступает в финальную фазу.

Договор, который призванный регулировать отношения ЕС и Соединенного Королевства, должен быть готов, принят и войти в силу ровно через четыре недели, 1-го января будущего года.

Поэтому, как заметил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье, дискуссии шли и в воскресенье.

Рыболовство - кто, где, в каких количествах может добывать и рыбу, и морепродукты, остается главным "яблоком раздора" договаривающихся сторон.

Французская пресса сообщает, что ЕС готов вернуть Британии от 15% до 18% общеевропейских квот, предложив ее рыбакам работать в том числе и на Атлантическом побережье Франции.

В обмен на это Лондон должен допустить европейских рыбаков к своим берегам.

В воскресном телеинтервью Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, подчеркнул: "Есть прогресс в том, что наша позиция начала находить понимание. Что касается квот на рыболовство, то здесь принципиально следующее: мы независимы, поэтому контроль над нашими побережьями и нашими территориальными водами будет у нас".

Источники в Лондоне влиятельной консервативной "Фигаро" утверждают, что возможность компромисса на данном направлении не слишком высока, поскольку, как подчеркивается британцами, "наш нынешний суверенитет - не предмет торга".

В случае, если соглашение не будет подписано, отношения между Альбионом и ЕС начнут строится на основе правил, установленных Всемирной организацией торговли, это, в частности, означает и введение таможенных сборов по обоим берегам Ла-Манша, и торговых границ.

Но развития ситуации по такому сценарию оба участника дискусий хотят избежать.