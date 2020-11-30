Джо Байден получил травму

Избранный президент Джо Байден получил, как сообщается, незначительные переломы костей стопы. Травма у 78-летнего политика случилась в результате игры с одной из своих собак - у четы Байденов две немецкие овчарки, взятые из приюта для животных.

Перелом был установен во время повторной компьютерной томографии. Этой информацией поделился лечащий врач избранного президента Кевин О'Коннор.

В коммюнике говорится о переломах "боковых и промежуточных клиновидных костей, которые находятся в середине стопЫ".

В течение нескольких недель Байдену потребуется носить специальный ортопедический ботинок.

Трамп, который еще не признал своего поражения на выборах. прошедших почти месяц назд, пожелал своему сопернику и политическому оппоненту выздоровления.

"Поправляйся поскорее!",- написал он в своем микроблоге.