Компания Apple оштрафована в Италии

Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Apple на 10 млн евро за недобросовестную коммерческую практику. Управление по охране конкуренции и рынка сообщило, что речь идет о вводящих в заблуждение сообщениях о водонепроницаемости ряда смартфонов iPhone, По мнению итальянского ведомства, Apple не разъяснила, что гаджеты водонепроницаемы "только в определенных условиях, например во время специальных и контролируемых лабораторных испытаний", а не при обычном использовании потребителями. Штраф был выписан и за то, что Apple отказывалась предоставить гарантийную помощь, когда телефоны iPhone были повреждены в результате попадания воды или других жидкостей.