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Италия

Компания Apple оштрафована в Италии

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 Euronews
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Магазин Apple в Нью-Йорке.
Магазин Apple в Нью-Йорке.   -   Авторское право  AP Photo/Mark Lennihan, File
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Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал американскую компанию Apple на 10 млн евро за недобросовестную коммерческую практику. Управление по охране конкуренции и рынка сообщило, что речь идет о вводящих в заблуждение сообщениях о водонепроницаемости ряда смартфонов iPhone, По мнению итальянского ведомства, Apple не разъяснила, что гаджеты водонепроницаемы "только в определенных условиях, например во время специальных и контролируемых лабораторных испытаний", а не при обычном использовании потребителями. Штраф был выписан и за то, что Apple отказывалась предоставить гарантийную помощь, когда телефоны iPhone были повреждены в результате попадания воды или других жидкостей.