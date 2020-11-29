Швейцарцы отвергли законопроекты, ограничивающие деятельность ТНК и ВПК

Швейцарцы отвергли на референдуме законодательные инициативы о повышении ответственности зарегистрированных в стране транснациональных компаний за соблюдение прав человека и экологических норм их зарубежными филиалами, а также о конституционном запрете на инвестиции в производство материалов военного назначения.

Об этом свидетельствую данные опросов у избирательных участков. Голосование состоялось в воскресенье.

С инициативой об ответственности транснациональных компаний выступили левые партии, профсоюзные и церковные организации.

За запрет на инвестиции в ВПК выступает антивоенная общественная организация "За Швейцарию без армии" и левые движения, в частности молодежное крыло "Партии зеленых Швейцарии". По их мнению поставки оружия в зоны конфликта противоречит швейцарскому нейтралитету.

Против обеих инициатив выступает правоцентристское большинство в федеральном парламенте и бизнес-круги. Они считают, что предложенные законы нанесли бы удар по экономике и доходам бюджета.