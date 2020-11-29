В Варшаве протестуют против ужесточения закона об абортах

В Варшаве, несмотря на запрет массовых собраний из-за коронавируса, снова прошла антиправительственная демонстрация. Ее организовало движение "Женская забастовка". Марш, приуроченный к 102-й годовщине получения женщинами избирательных прав, стал очередной акцией протеста против планов правительства ужесточить и без того строгое законодательство, касающееся прерывания беременности.

Урсула Желинска, депутат от "Партии зеленых" так же не согласна с политикой властей: "Акции, которые сейчас в Польше проводят женщины, подвергаются всяческим нападкам. Это лучшее доказательство того, что женщинам все еще приходится бороться за основные права человека. Например за то, чтобы женщину не принуждали вынашивать ребенка в течение девяти месяцев и рожать его".

Демонстрации проходят каждую неделю с 22 октября - в этот день Конституционный суд принял решение, что аборты в случае выявления у плода патологий, будут считаться незаконными. Постановление пока не опубликовано официально и не вступило в силу. Когда и, если это произойдет, у женщин будет только три причины, позволяющие сделать аборт: угроза жизни и здоровью, беременность в случае изнасилования или инцеста. Многие врачи уже отменяют запланированные операции, опасаясь нарушить закон.