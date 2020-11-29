Медицинский спецназ РФ прибыл в Нагорный Карабах

Первые подразделения медицинского спецназа РФ прибыли в Нагорный Карабах для оказания помощи местному населению. В составе колонны из Еревана военные медики, переброшенные из Хабаровска, в сопровождении российский миротворцев прибыли в столицу непризнанной республики. В группе из более чем 60 специалистов есть военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

"На территории расположения сводного отряда МЧС России был развернут медицинский пункт, оснащенный всем необходимым имуществом и медицинскими средствами для оказания первой помощи, а также амбулаторно-поликлинического приему как личного состава, так и гражданского населения", — сообщил начальник медицинской группы сводного отряда МЧС России Заур Уруймагти.

Спасатели МЧС России помогают восстанавливать разрушенные строения. 1 декабря должна открыть двери отремонтированная сельская школа. На дня в Карабах были доставлены более 300 тонн стройматериалов в качестве гуманитарной помощи. В места прежнего проживания из Армении вернулись около 24 тысяч беженцев. Российские миротворцы продолжают работу по разминированию территории. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.