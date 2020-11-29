Противники ограничительных мер, принимаемых в рамках борьбы с коронавирусом, провели очередную демонстрацию в Германии, на это раз в городе Франкфурт-на-Одере, расположенном на границе с Польшей. Организатором манифестаций выступает группа под названием Querdenken, участники которой утверждают, что защищают основные свободы граждан. По данным местных СМИ, в нее входят сторонники теорий заговора, ее поддерживают представители ультраправых движений. К этой акции присоединились также сотни жителей Польши из соседнего города Слубице. Одновременно во Франкфурте-на-Одере состоялась контрдемонстрация под лозунгом нет места нацистам.

На акции протеста против карантина и вакцинации в Лондоне задержаны свыше 150 человек. Демонстрация переросла в стычки с полицейскими. Радикально настроенные участники манифестации бросали в стражей порядка различные предметы и поджигали пиротехнические устройства. Накануне запланированной акции полиция Лондона распространила предупреждение о том, что в условиях карантина проведение массовых мероприятий запрещено и будет пресекаться.

Недовольство действиями британского правительства высказывают и десятки депутатов от правящей Консервативной партии. В субботу власти заявило о готовности пойти на уступки парламенту в вопросе о сроках действия ограничительных мер, которые будут введены после окончания карантина в Англии.