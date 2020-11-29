Сардиния борется с последствиями стихийного бедствия

По меньшей мере три человека стали жертвами непогоды, разыгравшейся на итальянском острове Сардиния. По неподтвержденным данным есть пропавшие без вести. Жителей некоторых районов пришлось эвакуировать.

Битти, где проживают около трех тысяч человек, сильно пострадал от оползня. В городе обрушился мост, улицы и главная площадь покрыты слоем грязи и мусора. Сильный ветер стал причиной обрывов на острове линий электропередачи.

Ранее из-за ливней и гроз на Сардинии был объявлен наивысший, красный уровень опасности. Власти призвали граждан проявлять осторожность и не выходить из дома. Материальный ущерб от стихии еще предстоит определить. В 2013 году в результате наводнения на севере Сардинии погибли 19 человек. По данным метеорологов, в воскресенье проливные дожди и ветер ожидаются на юге Италии.