Скончался Дэвид Праус

Британский актер Дэвид Праус скончался в возрасте 85 лет после непродолжительной болезни. Наибольшую известность ему принесла роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии киносаги "Звездные войны". За свою карьеру Праус, который также добился успехов в тяжелой атлетике сыграл в более чем 50 картинах, среди которых сериал "Доктор Кто" и фильм "Заводной апельсин"

Дэвид Праус изображал не только злодеев, многие британские дети запомнили его благодаря государственно рекламе о правилах безопасности дорожного движения, с 1967 по 1990 годы они играл супергероя из кодекса Зеленого Креста и за эту роль был награжден орденом Британской империи.

С соцсетях появились слова соболезнования коллег по цеху. "Он любил своих поклонников также также сильно, как они любили его", — написал актер Марк Хэмилл, сыгравший в "Звездных войнах" роль Люка Скайуокера.