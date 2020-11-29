Неполная победа жителей долины Арве

Суд Гренобля не удовлетворил иск жителей альпийской долины Арве на востоке Франции, обвиняющих государство в том, что допущенное при его бездействии загрязнение воздуха привело к проблемам со здоровьем у многих людей. Процесс длился три года - и вот долгожданное решение. Государство признано виновным в загрязнении, но влияние этого загрязнения на здоровье эксперты не установили.

В долине Арве в Верхней Савойе, которая простирается от города Аннемаса до Шамони у подножья Монблана, проживают 155 тысяч человек. Этот район особенно чувствителен к загрязнению воздуха, так как он заключён в узкое пространство между горами: здесь расположены многочисленные промышленные предприятия, а движение транспорта интенсивно - постоянно проезжают не только легковые автомобили, но и фуры, совершающие перевозку груза между Францией и Италией. Истцы недовольны решением суда:

"Каждый раз, когда говорят о загрязнении воздуха, государство не хочет признавать, что именно это загрязнение делает нас больными. А мы хотим, чтобы наконец признали эту причинно-следственную связь: нам не нужны дополнительные исследования конкретно в долине Арве - давно ясно, что загрязнение воздуха вызывает массу заболеваний", - говорит Мюриэль Апринс, активистка группы "Coll'Air Pur".

"Чистый горный воздух" - это не про долину Арве, самую загрязнённую местность в регионе Овернь-Рона-Альпы, опережающую по этому показателю города Лион и Гренобль. Исследования, проведенные в 2017 году, показали, что 8% случаев преждевременной смертности здесь может быть связано с загрязнением. У детей развивается астма, а состояние людей со слабым здоровьем ещё больше ухудшается.

Но надежда на правосудие пока остаётся: суд Бонневиля - другого города в том же регионе - рассматривает жалобу 540 жителей долины Арве за "создание угрозы другим путем умышленного нарушения обязательств по соблюдению норма безопасности".