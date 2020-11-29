Белорусы вышли на " Марши соседей"

Новые антиправительственные акции протеста (так называемые "Марши соседей") прошли в Республике Беларусь. Люди вышли на них вместе с соседями по дому, двору или району.

Это 17-ое по счёту протестное воскресенье не только в Минске, но и в Гродно, Гомеле, Бресте и других городах. Несмотря на холод и снег, тысячи манифестантов устроили серию митингов в пригородах столицы. Ранее оппозиция призвала своих сторонников организовывать относительно небольшие акции в сразу нескольких разных районах.

К вечеру воскресенья белорусская правозащитная группа "Весна" сообщила о 170 задержанннах, а местные Telegram-каналы разместили видео, на которых полиция применяла слезоточивый газ и дубинки против протестующих, преследуя убегающих во дворах и подъездах жилых зданий, прежде чем их задержать.

Волна простестов в Республике Беларусь поднялась после прошедших 9 августа президентских выборов, в результате которых действующий глава государства Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок. Его оппоненты утверждают, что очередная победа была обеспечена фальсификацией в процессе голосования и подведения итогов.