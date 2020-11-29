В Сиднее зафиксирована самая жаркая ноябрьская ночь за всю историю метеонаблюдений

Австралию захлестнула волна экстремальной жары. В штатах Новый Южный Уэльс, Южная Австралия и на севере штата Виктория температура воздуха приблизилась к плюс сорока пяти градусам по Цельсию. В ряде регионов введен полный запрет на разведение огня. В Новом Южном Уэльсе зарегистрированы десятки лесных пожаров. Власти штата призывают жителей не расслабляться и проявлять осторожность.

Дэвид Эллиот, полиция штата Новый Южный Уэльс: "Люди, к сожалению, считают, что после прошлого сезона нам не грозят лесные пожары. Реальность такова, что 90% территории штата не затронуты этим бедствием. В то же время это означает, что 90% Нового Южного Уэльса потенциально подвержены риску возникновения лесных пожаров, которые мы наблюдали в минувшем году".

Природные пожары угрожают домам в пригороде Сиднея, где был побит температурный рекорд: прошедшая ночь оказалась самой жаркой ноябрьской ночью за всю историю метеонаблюдений. Два дня подряд температура воздуха в Сиднее превышала 39 градусов. Такого не было с 1960 года. Метеорологи ожидают, что жаркая погода может продержаться еще несколько дней.