Нагорный Карабах: независимость или “статус-кво”? | #КУБ

Мирное соглашение подписано, но споры вокруг статуса Нагорного Карабаха не прекращаются. На этой неделе Сенат Франции проголосовал за резолюцию о необходимости признать Нагорно-Карабахскую республику. Эту инициативу поддержали 305 сенаторов из 306.

Сенат осудил "военную агрессию" Баку при поддержке Анкары и призвал к немедленному выводу азербайджанских войск, а также к восстановлению границ, определённых в 1994 году.

Армянское население Нагорного Карабаха, находясь под управлением Азербайджана, неоднократно становилось жертвой резни, в частности в Сумгаите, Кировабаде (сейчас это Гянджа), Баку и Мараге (азербайджанское название — Шыхарх) Резолюция Сената Франции

"Франция подтверждает свою приверженность универсальным ценностям и соблюдению основополагающих принципов международного права", — написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сегодня Сенат – это голос Франции!" — добавил глава комиссии по международным делам Кристиан Камбон и поблагодарил сенаторов, объединённых этим "справедливым делом". По словам Камбона, принятие резолюции стало отражением ценностей Франции.

Резолюция носит рекомендательный характер, и в Министерстве иностранных дел Франции уже заявили, что Париж не признаëт самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику.

По словам госсекретаря при МИДе, если Франция это сделает, то она лишится возможности помогать тем людям, которым хочет помочь. И более того, такое решение не принесет пользы ни Армении, ни Нагорному Карабаху, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы, ни европейцам.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал этот документ "клочком бумаги, принятым во имя узких политических амбиций, с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН".

Экспансионистская политика, проводимая Турцией, — один из основных факторов дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и теперь ещё на Южном Кавказе Резолюция Сената Франции

Французские сенаторы обвинили президента Турции в том, что в последние годы он увеличил количество провокаций, запугиваний и угроз в адрес Франции, Европы и других стран.

В МИД Турции отвергли все обвинения и заявили, что "эта резолюция — пример пренебрежения основополагающими принципами международного права, легитимности и справедливости по внутриполитическим соображениям":

"Призыв Сената Франции к Азербайджану уйти со своих земель, которые он освободил от оккупации, — показатель смехотворного, предвзятого и нереалистичного образа мыслей, который нельзя воспринимать всерьез".

С точки зрения международного права Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджана, поскольку Армения не признала независимость и суверенитет Карабаха, заявил недавно президент России. Но пока, по словам Путина, решено сохранять статус-кво, положение, существующее на данный момент. Что будет дальше, возможно, предстоит думать уже будущим руководителям.

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