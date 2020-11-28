Протестующие в Бангкоке требуют реформы монархии

Антиправительственные демонстранты провели очередную акцию протеста в Бангкоке, несмотря на аресты их лидеров в начале недели. В субботнем марше по столице - пешком или на машинах - приняли участие сотни людей. Они требовали отставки премьер-министра Праюта Чан-очи и всего кабинета, внесения поправок в конституцию с тем, чтобы сделать её более демократичной и реформы монархии.

"Среди нас здесь много молодых людей в возрасте 18, 19, 20 лет. Через 5 лет они, почти дети сейчас, смогут претендовать на места депутатов. И когда этот день настанет, парламент будет заполнен новым поколением прогрессивных законодателей", - говорит один из демонстрантов.

Вопрос о монархии - наиболее спорный, поскольку королевский институт по закону и традициям Таиланда практически неприкосновенен и рассматривается многими как основа национальной идентичности. Военные объявили защиту монархии своей первостепенной обязанностью.

Но лидеры протестов полагают, что король Маха Ваджиралонгкорн обладает большей властью, чем это необходимо при конституционной монархии, и сделали это требование центральным элементом своей кампании в последние недели.

В ответ тайские власти на прошлой неделе обострили судебную тяжбу против лидеров протеста, обвинив 12 из них в нарушении сурового закона о клевете на монархию. Этот закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 15 лет, в последние 3 года он не применялся.