Ослабление карантинных ограничений

Европа начинает постепенно отходить от карантинных ограничений, введенных в связи со второй волной коронавирусной пандемии. После месячного карантина, когда можно было торговать только товарами первой необходимости, магазины открываются в швейцасрком кантоне Женева.

Магазины игрушек, готового платья и книжные наконец открылись и в Париже. Таким образом коммерсанты не останутся без покупателей в самый прибыльный для них предрождественский период. Первых субботних посетителей посетителей довольные продавцы приветствовали аплодисментами.

Торговля возобновляется по всей Польше, в том числе в городе Кельцы. Но хозяева магазинов должны по-прежнему соблюдать некоторые ограничения: в помещении может находится только один покупатель на 10 кв метрах.

В Болгарии, напротив, люди наслаждаются последним днем, когда они могут свободно посещать магазины и рестораны. Со следующей недели здесь вводятся карантинные ограничения из-за того, что в стране зафиксирован самый масштабный рост числа зараженных в Евросоюзе.