Убийство физика-ядерщика: Иран обвиняет Израиль

Президент Ирана Хасан Роухани считает Израиль ответственным за убийство руководителя центра исследований при Минобороны Ирана Мохсена Фахризаде.

По его словам, "мученическая смерть ученого не остановит достижения" страны. Ранее МИД Ирана также заявил о наличии израильского следа в убийстве.

Он (Мохсен Фахризаде) стал мишенью террористической операции во время своей поездки недалеко от Тегерана. Группа сопровождавших его телохранителей пыталась защитить его, но он был тяжело ранен и доставлен в больницу, как и еще два человека. К сожалению, усилия медицинской бригады не увенчались успехом, и он стал мучеником Амир Хатами министр обороны Ирана

Накануне министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф уже заявлял о "серьезных указаниях на причастность Израиля к убийству ученого, при этом не вдаваясь в подробности.

Канцелярия Биньямина Нетаньяху отказалась от комментариев.

Международное агентство по атомной энергетике считало Фахризаде ответственным за разработку "возможного военного характера атомной программы Ирана".

2 года назад ученый стал центральной фигурой в выступлении премьер-министра Израиля, обвинившего Иран в продолжении разработки ядерного оружия.

"Запомните это имя, Фахризаде", - сказал тогда Нетаньяху, показывая редкую фотографию на слайде.

Нападение произошло всего за несколько дней до 10-летней годовщины убийства иранского ученого-ядерщика Маджида Шахриари, в котором Тегеран также обвинил Израиль.

Это и другие убийства произошли в то время, когда так называемый компьютерный вирус Stuxnet, считавшийся совместной разработкой США и Израиля, вывел из строя иранские центрифуги.

Как считают наблюдатели, убийство Фахризаде рискует усугубить напряженность на Ближнем Востоке, а также усложнить планы избранного президента США Джо Байдена по возвращению к ядерной сделке с Ираном, разорванной Дональдом Трампом в 2018 году.