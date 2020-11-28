Гордиев узел "брексита": Лондон и Брюссель готовы к ультиматуму

Великобритания покидает европейскую торговую и таможенную зону через пять недель, но переговоры о последующем соглашении все еще находятся в тупике из-за прав на рыболовство и условий справедливой торговли.

Согласно источнику, прибывший накануне в Лондон главный переговорщик по "брекситу" Мишель Барнье после закрытой встречи с посланниками ЕС сказал:

"Мы не так уж далеки от ситуации: "либо так, либо никак".

По словам другого европейского источника, без изменения позиции Лондона "достичь соглашения будет практически невозможно".

Дэвид Фрост - переговорщик от Великобритании - был также осторожен в высказываниях относительно шансов на прорыв.

"Некоторые спрашивают меня, почему мы все еще ведем переговоры", - написал он в своем "твиттере". - Мой ответ таков: моя работа - сделать все возможное, чтобы выяснить, существуют ли условия для сделки. Уже поздно, но сделка все еще возможна, и я буду продолжать переговоры, пока не станет ясно, что это не так."

Он добавил: "Для того, чтобы сделка была возможна, она должна полностью уважать суверенитет Великобритании. Это не просто слова, они имеют реальные последствия."

По его словам, их главные условия - контроль Великобритании над ее рыбопромысловыми районами и ограничения на государственные субсидии для обеих сторон.

В свою очередь Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение за европейцами, но Лондон вполне готов к провалу переговоров.

"Вероятность заключения сделки во многом зависит от наших друзей и партнеров в ЕС", - сказал он журналистам.

Брюссель и Лондон уже несколько месяцев не могут найти компромисс по вопросам прав на рыболовство, регулирования сделками и условий справедливой торговли, направленных на предотвращение недобросовестной конкуренции путем изменения стандартов или увеличения государственных субсидий.