Варшава: протесты против закона об абортах

Очередная многотысячная акция протеста противников ужесточения закона об абортах прошла в субботу в Варшаве Её организовало движение "Забастовка женщин". "Мой тело- моё дело!" - скандируют собравшиеся. Подобные акции прошли и в других городах Польши.

Демонстрации проходят каждую неделю с 22 октября - в этот день Конституционный суд постановил, что аборты в случае выявления у плода врождённых дефектов будут считаться незаконными. Таким образом польское законодательство об искусственном прерывании беременности стало одним из самых жёстких в Европе.

Аборты в ПОльше запретили в 1993 году. Исключение было сделано для нескольких случаев, в том числе и при нарушении развития плода. Теперь этот пункт отменён.