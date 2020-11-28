Проблемы мадридских трущоб

Семьи, живущие в этих мадридских трущобах, вот уже два месяца вынуждены обходиться без электричества. Солнце - основной источник света, которым может наслаждаться Сайда.

С наступлением темноты в доме зажигаются свечи, их стараются расходовать экономно. У трёхлетней дочери Сайды серьёзное респираторное заболевание. Ей требуется постоянная медицинская помощь и, что очень важно, хорошее питание.

"Это просто позор, - говорит Сайда. - Меня душат бессилие и ярость. Ведь от электричества фактически зависит здоровье моей дочери. Электричество жизненно важно для неё, потому что у нас есть устройство, которое она должна использовать, когда у нее начинаются проблемы с дыханием".

Сайда прожила в Испании 25 лет и говорит, что социальные службы мало чем ей помогают.

"В последний раз они сказали мне: "Мы уже поняли, в чём ваша проблема. Вам не нужно больше сюда приходить. Если девочке станет плохо, обращайтесь в больницу".

Дом Сайды находится в Каньяда-Реал - самой большой трущобе в Европе, где промышляют и наркоторговцы. Здесь, на узкой полосе земли протяжённостью в 16 километров, незаконно селятся 8 тысяч человек. Лаура Хил, координатор программы социальной помощи, говорит:

"Этот район находится как бы в изоляции, во многих его местах нет доступа к жилищно-коммунальным услугам, здесь это настоящая проблема. Это так называемый линейный район, и во многих его секторах нет коммунальных услуг".

После отключения электричества полиция провела в Каньяда-Реал рейды. Губернатор области заявил, что перегрузку сети могло вызвать выращивание марихуаны в закрытых помещениях. Но матерей вроде Сайды, оказавшихся в затруднительном положении, интересуют не причины, а то, когда у них снова будет электричество.

"Люди отворачиваются от вас, когда вы больше всего нуждаетесь в помощи", - говорит Сайда.

Карлоc Марласка, Euronews:

_"В 2017 году центральные власти Испании совместно с региональной администрацией подписали соглашение о поиске решений для жителей Каньяда-Реаль. Три года спустя даже самые элементарные потребности людей, которые здесь живут, все еще не удовлетворены". _