Аэропорт Франкфурта готовится к перевозке вакцин

В то время как вакцины против Covid-19 ещё проходят стадию последних проверок, сотрудники аэропорта Франкфурта готовятся к решению беспрецедентной логистической задачи по транспортировке спасательных уколов по всему миру. Франкфурт - крупнейший в Европе транспортный узел для перевозки фармацевтических товаров.

Карин Крестан, исполнительный директор Lufthansa Cargo:

"Только подготовка к этому уже сейчас вызывает стресс, потому что она только вступает в горячую фазу, и всё время думаешь о том, всё ли мы учли? Есть ли какие-то риски, которые нам ещё нужно как-то учитывать? С какими суммами мы столкнёмся? Но безопасность, конечно же, уже обеспечивается теми процессами, которые мы осваиваем, и теми приготовлениями, которые делаем".

Разработанная в Германии вакцина Pfizer должна хранится при т емпературе - 70 градусов по Цельсию. Аэропорт недавно увеличил инвестиции в высокотехнологичные рефрижераторные тележки, которые перевозят вакцины из ангаров-холодильников в самолёты, и теперь их 20, поэтому можно загружать несколько грузовых судов одновременно.

Филипп Конради, глава транспортной инфраструктуры Fraport:

"Как уже говорилось, будет необходимость и в повторной вакцинации, так что у нас вероятно будет потребность в транспортировке вакцин снова и снова, каждый год или каждые два года".

Другие препараты, такие как AstraZeneca или вакцина Оксфордского университета, могут перевозиться при нормальной температуре холодильника. Но и для них потребуются контейнеры размером с автомобиль, в которых используется сухой лед, чтобы сохранять содержимое при стабильно низких температурах. Контейнеры смогут работать до 120 часов без источника питания - этого достаточно, чтобы добраться до самых отдалённых мест.