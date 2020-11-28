Манифестация против закона "о глобальной безопасности"

На площадь Республики в Париже снова вышли тысячи противников законопроекта «О глобальной безопасности», вводящего запрет на съемку и публикацию изображений полицейских при исполнении должностных обязанностей. Несоблюдение этого запрета повлечет наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

По мнению критиков законопроекта, он будет способствовать укрывательству злоупотребелений со стороны полиции. Новая манифестация проходит на фоне скандала с избиением полицейскими музыкального продюсера Мишеля Зеклера.

В демонстрации приняли участие представители оппозиционных партий: лидер «Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон, первый секретарь социалистической партии Оливье Фор, а также один из лидеров «зеленых» Яник Жадо.

Радикальные элементы среди манифестантов вступили в стычки с полицейскими, забрасывая их петардами и бутылками, и подожгли несколько машин и мотоцикл. В ответ против них был применен слезоточивый газ. Аналогичные акции протеста прошли во многих многих других городах Франции.