Военная операция в Тыграе завершена

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о завершении военной операции в регионе Тыграй. По его словам, правительственные войска осуществляют полный контроль над столицей региона городом Мэкэле. Они также освободили тысячи офицеров Северного командования эфиопской армии, которые удерживались боевиками Народного фронта освобождения Тыграя.

Заключительная операция по возвращению Мэкэле под контроль федерального правительства началась в ночь на субботу. Основной удар по отрядам мятежников был нанесен в северных районах города, и после серии скоротечных боев правительственные части вошли в город с севера.

Правительство соседней Эритрии объявило об усилении границы с целью не допустить проникновения на территорию страны бежавших из Тыграя боевиков.

Правительство Эфиопии объявило своей первоочередной задачей восстановление разрушенных объектов, возвращение беженцев в свои дома и установлению в Тыграе нормальных условий жизни. Оно обратилось к международному сообществу с просьбой принять участие в восстановлении Тыграя и оказать гуманитарную помощь жителям региона.

Военная операция в Тыграе началась 4 ноября и продолжалась чуть более 3 недель.