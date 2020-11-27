Astra Zeneca перепроверит свою вакцину от COVID-19

Вакцина от COVID-19, созданная компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, пройдет дополнительные испытания. Решение об этом было принято после того, как было установлено, что наибольший эффект она продемонстрировала в результате ошибки с дозированием.

Крис Смит, вирусолог редактор подкаста «Голые учёные»: «Изначально все люди, принимавшие участие в испытании, должны были получить две крупные дозы вакцины. И, как оказалось, некоторые пациенты получили первую дозу в два раза меньшем объеме, чем нужно. Это не было бы проблемой, если бы тестировалась только безопасность и эффективность вакцины. Но когда они изучили статистику, то оказалось, что люди, получившие меньшую дозу, показали лучший результат, чем люди с большой дозой. Сейчас они называют это открытие "счастливой случайностью", потому что, если оно подтвердится, а не окажется с статистическим отклонением, это значит, что вакцина действует лучше, чем предполагалось.

Но в то же время случившееся подрывает доверие общества в какой-то мере. Потому что люди уже выражают обеспокоенность тем, что эти вакцины разрабатывают слишком быстро, укладываюсь в десять месяцев там, где обычно требуется десять лет. Как следствие рождаются сомнения на счет этой вакцинации».

Компания AstraZeneca рассчитывает, что спорные данные об эффективности вакцины не повлияют на ее регистрацию, так как даже минимальная зафиксированная по результатам исследований эффективность в 62% соответствует пороговым значениям для ее одобрения.