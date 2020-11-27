Чёрная "Чёрная пятница"

"Чёрная пятница" — традиционный день предрождественских покупок в Соединённых Штатах; оттуда эта традиция, связанная с колониальными праздниками, проникла и в метрополию — Великобританию. Но в этом году походов по магазинам не будет: в Великобритании, как и почти по всей Европе, работают только продуктовые. Остальные или перешли на доставку, или просто закрылись.

_"Мы стараемся считать каждую копеечку, так что в этом году мы более ответственно подходим к покупкам, мы не готовы швыряться деньгами, как раньше. Конечно, мы по-прежнему будем следить за скидками, но тоже без лишнего азарта".

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_"Нет, я не собираюсь тратить деньги только потому, что это Чёрная пятница".

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_"В предыдущие годы я ходила, а теперь нет. У меня вообще из-за этого ковида нет ощущения, что приближается Рождество".

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"Я стараюсь искать выгодные покупки весь год. Мне кажется, перед чёрной пятницей они просто повышают цены, чтобы потом это выглядело как скидка".

Настроение у большинства не особенно праздничное и уж точно — не распродажное.

Ещё в начале осени больше половины британцев собирались как следует закупиться в "Чёрную пятницу". Однако на фоне второй волны таких теперь лишь 38%. Больше других разочаровались молодые: из числа совершеннолетних граждан младше 25 лет число тех, кто хочет и может потратить деньги, упало вдвое: с 82% до 44%.

Лайза Хукер, маркетолог:

"Между первой и второй волнами уверенность потребителей вернулась практически на доковидный уровень. Это произошло потому, что многие, на самом деле, накопили средства за время изоляции: они не могли тратить их на отпуск и развлечения, зато уж потом решили развернуться. Но после новой серии ограничений активность упала, особенно у молодых, которые стали очень серьёзно опасаться за свои рабочие места и доходы. Именно по молодым всё это ударило больнее всего".

В Великобритании в последние доковидные годы и так наметился быстрый переход к онлайн-покупкам вместо походов по магазинам. Теперь эта тенденция оказалась фактически единственно возможным образом действий.

Тайг Энрайт, Euronews:

"В эту часть света традиция 'Чёрной пятницы' проникла из США лишь недавно, и у продавцов пока нет единого мнения о том, насколько хорошо она прижилась. В нынешних условиях большинство из них считало бы счастьем уже просто возможность вновь открыть двери для покупателей".