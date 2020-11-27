Трамп готов покинуть Белый дом, но обещает ещё побороться

Дональд Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков объявит о его поражении. Так президент США отвечал на вопросы журналистов о перспективах смены власти в стране. Трамп вновь подчеркнул, что считает эти выборы нечестными. По его словам, они проходили, как «в какой-то стране третьего мира»: «Будет очень тяжело уступить, потому что мы знаем, что были массовые фальсификации».

Согласно предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден получает на президентских выборах в США 306 голосов выборщиков от штатов, у Трампа — 232 голоса. Согласно данным избирательных комиссий, Байден стал первым претендентом на пост главы государства в истории США, который получил поддержку 80 миллионов избирателей. Трамп убеждён, что эта цифра завышена.

Команда и сторонники действующего президента пытались обжаловать итоги голосования в отдельных штатах, заявляя о нарушениях при подсчёте бюллетеней, поданных по почте, а также о недопуске наблюдателей, — но безуспешно.

Инаугурация избранного президента намечена на 20 января. До этого дня, по словам Трампа, ещё много произойдёт в США в связи с выборами.