Уличные художники Рима вдохновились коронавирусом

На фоне пандемии коронавируса римские художники задались целью выпустить искусство из музеев. Местные жители, чье передвижение по городу и стране за последние месяцы было значительно ограничено, вызов приняли. Число желающих пройтись с гидом по родному району и взглянуть на него по-новому увеличилось вдвое.

"В последнее время интерес к стрит-арту вырос. Это стало следствием закрытия таких традиционных культурных пространств как музеи. Стрит-арт позволяет людям прогуляться по городу и увидеть нечто новое, современное, что может измениться в любой момент - в течение одной недели, через две недели или месяц", - говорит Сильвиа Поджани, гид.

Влияние коронавируса на жизнь простых людей - вот главная тема сегодняшних постеров, скульптурных инсталляций, граффити.

"Ковид вдохновил художника на создание этого творения во время первого общенационального карантина, когда еще действовали жетские ограничительные меры. Художник пошел на риск, нарушил правила. Это единственное изображение, появившееся за тот период на двухтысячелетнем римском акведуке" Джорджиа Орланди Euronews

Его автор, известный как Hogre, не пожелал раскрывать свое имя, но объяснил Euronews, что таким образом хотел напомнить обществу о том, как важна связь между прошлым и настоящим.

"Мы не должны смотреть на прошлое, как на некий труп, который нужно бережно хранить. Если бы нам удалось выстроить с прошлым отношения, понять, как важно задавать себе вопросы, оно не было бы для нас просто кучей руин, а заговорило бы с нами, подсказало бы решение сегодняшних проблем"

Доступному каждому уличному искусству под силу сократить пропасть между художником и публикой, считают эксперты.

"В течение карантина стрит-арт сумел вновь найти свое место в культурной жизни. Художники говорят от имени общества, размышляют о том, какие перемены необходимы в обществе, каким бы они хотели его видеть", - говорит Стефано Антонелли, художественный критик.

Для многих из них карантин - своего рода отправная точка для глобальных перемен.

"Людей попросту не стало видно. Это продемонстрировала всем, насколько города полны противоречий. Речь идет, в частности, о проблеме современного устойчивого развития городской среды, ее социальной и экономической организации. Нам дан шанс пересмотреть, изменить жизнь в городе", - считает Hogre.

Римские уличные художники призывают переосмыслить существующий урбанистический ландшафт ради будущего в пост-ковидную эпоху.