Вакцину "Спутник V" собираются производить ещё и в Индии

Российский фонд прямых инвестиций подписал контракт о производстве в Индии вакцины «Спутник V» против COVID-19. Предполагается, что одна из крупнейших индийских фармацевтических компаний Hetero изготовит более 100 млн доз препарата. Производство планируют запустить уже в начале 2021 г., — говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций. В компании Hetero Labs сообщили, что перед этим ожидают результатов клинических испытаний вакцины в Индии. Третий этап исследований в России, как утверждают в московском институте эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи, проходит успешно и свидетельствует о высокой эффективности препарата.

Ранее РФПИ подписал соглашения о производстве вакцины «Спутник V» в Бразилии, Китае и Южной Корее. Помимо этого Россия получила заявки на поставки более 1,2 млрд доз препарата в десятки стран мира. Если эти контракты будут реализованы, производители вакцины получат миллиарды долларов за год: заявленная для зарубежных рынков стоимость двух инъекций, необходимых для формирования иммунитета, — менее $20.

Производство «Спутник V» может быть организовано и на территории ЕС. Такая работа ведётся в одной из фармацевтических компаний в Венгрии. Министр иностранных дел республики Петер Сийярто сообщал, что первые образцы препарата уже доставлены в страну для проведения клинических испытаний. Еврокомиссия предостерегает Будапешт от поспешного применения российской разработки, пока она не пройдёт сертификацию в Европейском медицинском агентстве. В противном случае вопрос о безопасности препарата в отсутствие необходимых проверок скажется на доверии граждан ЕС к прививкам и может помешать вакцинации населения, — объясняют свою позицию в Брюсселе.

Еврокомиссия сейчас проверяет безопасность и эффективность вакцин компании AstraZeneca и Оксфордского Университета, а также партнёрства BionNTech-Pfizer. Эти разработки затем могут получить регистрацию в ЕС, сообщалось о предзаказе сотен миллионов доз препаратов.

Создатели вакцины «Спутник V» оценивают её эффективности в 95%. Об аналогичных показателях заявляет Pfizer. AstraZeneca сообщала, что в ходе клинических испытаний фиксируют эффективность от 62% до 90%, в зависимости от схемы приёма препарата. Создатели «Спутник V» предлагают AstraZeneca скомбинировать препараты для увеличения эффективности. Отмечается, что это может быть важно при проведении ревакцинации.