Banco Sabadell и BBVA: альянса не будет

Третьего банковского гиганта у Испании не будет: разногласия по поводу обмена акциями и распределения власти положили конец надеждам на слияние Banco Sabadell и BBVA - альянсу, о котором задумались в связи с кризисом, вызванным пандемией.

О переговорах по объединению стало известно в середине ноября. В результате мог появиться финансовый институт с совокупными активами в 950 млрд евро. Он стал бы вторым в Испании, опередив Santander.

Испанские банки прибегают к консолидации, чтобы справиться с ультранизкими процентными ставками в еврозоне и ростом проблемных долгов. Кризис вынуждает ещ`ё больше сосредоточиться на сокращении расходов, и слияния этому способствуют.

Как только стало известно о прекращении переговоров, акции Banco Sabadell потеряли на рынке до 18%, тогда как с начала месяца они выросли на 65% на фоне новостей о потенциальном слиянии. Акции BBVA, напротив, за первые несколько минут торгов выросли на 3%.