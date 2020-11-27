Жестокость полиции или охрана порядка?

Четверо французских полицейских были отстранены от службы после публикации этого видео, на котором они избивают темнокожего мужчину - музыкального продюсера Мишеля Цеклера.

По предварительным данным, он привлёк внимание стражей порядка тем, что был без маски (а это сейчас обязательно в Париже), выглядел возбуждённым, от него пахло наркотиками, и он становился опасным. Сам Цеклер утверждает, что к насилию против полиции не прибегал и даже не пытался защищаться, о чём свидетельствует видео.

"Без этого записи с камеры наблюдения в студии меня бы здесь сегодня не было. И без этого видео всю историю могли бы представить под заголовком: "Молодой человек напал на полицию". А я не так уж и молод, но чего только я не слышал: и что напал на полицейских, и что пытался отнять у них оружие, ударил их, - всё что угодно", - сказал продюсер, добавив, что надеется на правосудие.

Видео было опубликовано в четверг французским новостным сайтом Loopsider. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, лично приказавший отстранить полицейских от службы, сказал:

"Я хотел бы сказать сотрудникам полиции и жандармерии, что я их неизменно поддерживаю, но и они со своей стороны должны выполнять требования МВД: неукоснительно соблюдать закон и этику. Люди, нарушающие закон, не могут больше носить форму стражей порядка в нашей Республике. Если они виновны, они должны быть уволены и наказаны по закону".

Инцидент произошёл в в 17-м округе французской столицы в минувшую субботу на фоне продвижения правительственного законопроекта, запрещающего снимать полицейских при исполнении обязанностей. Это вызвало протесты правозащитников и журналистов, обеспекоенных тем, что жестокость со стороны полиции останется незамеченной и безнаказанной.