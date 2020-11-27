Прощание с Марадоной

Панихида завершилась, но очень многие поклонники Диего Марадоны не успели попрощаться со своим кумиром.

Аргентинцы, простоявшие в очереди много часов, возмутились.

Недовольство переросло в столкновения с правоохранителями. Началось беспорядочное движение толпы. Щиты были снесены. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

Королю футбола были отданы последние почести, соответствующие этому титулу. Катафалк, в котором был установлен гроб с телом Диего Марадоны, покинул президентский дворец

Марадона умер на 61-м году жизни, сообщалось, что причиной кончины стал сердечная недостаточность.

Похоронили футболиста - это передает Франс Пресс - на кладбище вне городской черты Буэнос-Айреса. На погребении присутствовали только самые близкие ему люди.

В связи со смертью Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур.