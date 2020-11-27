Израиль и ОАЭ наладили авиасообщение

Самолет авиакомпании Flydubai рейсом из Тель-Авива приземлился в четверг в Дубае, это первое регулярное коммерческое сообщение, открытое между ОАЭ и Израилем после нормализации отношений между двумя странами. Пассажиров израильтян приветствовали сотрудники пограничной службы эмиратов.

Ранее такой же рейс был совершён из Дубая в Тель-Авив. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал его "историческим". В сентябре Объединённые Арабские Эмираты подписали при посредничестве США знаковое соглашение об официальном оформлении отношений с Израилем - первое подобное соглашение арабской страны Персидского залива с еврейским государством. ОАЭ стала при этом третьей после Египта и Иордании арабской страной мира, нормализовавшей отношения с Израилем. Приветствуя в Тель-Авиве рейс из Дубая премьер-министр Нетаньяху сказал:

_"Я ожидаю, что многие другие (арабские страны) будут участвовать (в нормализации отношений с Израилем), и причина, по которой они должны участвовать, заключается в том, что нас искусственно сдерживают всевозможные анахроничные политические соображения, которые не имеют ничего общего с реальностью, никакой пользы не приносят народам Ближнего Востока". _

Дубайский перевозчик будет выполнять рейсы в Тель-Авив два раза в день, а израильские авиакомпании собираются начинать такие полёты в следующем месяце. Власти двух стран надеются, что их экономики, сильно пострадавшие от пандемии коронавируса, получат новый импульс от открывшегося туристического направления, так как Дубай вступает в свой самый высокий - зимний - сезон. Договор о безвизовом режиме уже подписан, хотя ещё не вступил в силу.