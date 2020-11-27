ВОЗ призывает Европу не расслабляться

В то время как некоторые европейские страны начинают ослаблять карантинные меры в преддверии праздников, Всемирная организация здравоохранения призывает их жителей не расслабляться. Распространение коронавируса удалось сдержать благодаря ограничениям последних недель, но Европа - по-прежнему эпицентр пандемии. И главное сегодня - избежать третьей волны.

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове говорит: "Не теряйте бдительности. Мы отмечаем положительный эффект принятых мер, снижение числа заражений. Но не время ослаблять усилия".

Во Франции после месяца карантина открываются магазины. Предельно допустимое количество покупателей ограничено исходя из расчета один человек на 8 квадратных метров. Хотя общее число госпитализаций и пациентов в реанимации снижается, суточный прирост инфицированных третий день подряд превышает 10 тысяч.

Бельгийцы смогут отправиться в магазины за подарками чуть позже - начиная с 1 декабря. Праздничное настроение жителям Брюсселя пока создают убранства Гранд-Плас, в том числе 18-метровая елка напротив ратуши. Власти призывают соотечественников остаться на Рождество дома и обещают усилить контроль на границах.

В пяти регионах Италии ограничения будут ослаблены. В Ломбардии, Пьемонте и Калабрии уровень опасности заражения снижен с самого строгого "красного" до "оранжевого". При этом за минувшие сутки здесь скончалось рекордное для второй волны количество инфицированных - 827 человек.

Жителям же Болгарии, наоборот, вдохнуть предпраздничной свободы не удастся: из-за всплеска заболеваемости здесь закрываются торговые центры, рестораны и школы.