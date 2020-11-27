ЕС-Британия: ещё одна попытка договориться о торговом соглашении

Европейский союз и Великобритания пока не смогли договориться ни по одному спорному пункту возможного торгового соглашения. Об этом в пятницу заявил главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье, который на выходных проведет новый раунд переговоров в Лондоне.

Глава британского правительства Борис Джонсон, со своей стороны, демонстрирует непреклонность:

«Будет или нет соглашение зависит от наших друзей и партнёров в ЕС. Соглашение будет заключено, если они захотят, что́, на мой взгляд, пошло бы на пользу людям по обе стороны канала. Но я хочу подчеркнуть, что наша страна может процветать и будет процветать со страшной силой в любом случае. В том числе если мы выберем так называемую австралийскую модель отношений с ЕС. Всё будет хорошо».

До окончания постбрекситного переходного периода, во время которого между ЕС и Великобританией продолжают действовать правила свободной торговли, осталось чуть более месяца.

Стороны не могут договориться о квотах для европейских рыбаков на вылов рыбы в британских водах и правилах конкуренции для британского экспорта в страны Евросоюза.