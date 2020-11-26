Реквием по ресторану: во Франции может закрыться четверть заведений

Представить себе Францию без ресторанов и кафе - все равно, что приобрести автомобиль без колес и руля.

Тем не менее, пандемия привела к тому, что именно общепит, включая как крошечные забегаловки, так и роскошные и знаменитые на весь мир рестораны, стал едва ли не первой побочной жертвой коронавирусной инфекции.

Пессимисты утверждали еще в апреле, что четверть всех заведений могут закрыться навсегда.

Повторный локдаун в ноябре прогнозов не улучшил.

Кристоф Маргиен, владелец знаменитого лионского ресторана "Президент", повар и председатель ассоциации "Les Toques Blanches Lyonnaises", свидетельствует: "Это все тяжело. И все очень сложно. И мы слышали, что были среди коллег самоубийства. Будут те, кого настигнет депрессия, будут и те, кто не знает, как станет выбираться из такой ямы. Будут те, кто потеряет все и окажется на улице - в прямом смысле слова. Мы готовы утроить усилия, но почему в качестве мишени выбирают нас? Мы не слышали, что есть хоть какие-то доказательства, что рестораны и кафе были причиной распространения инфекции. Нас словно назначили в виноватые, в ответственные за то, что в наших заведениях были очаги заражения".

Владельцы ресторанов и повара пытаются, как подчеркивается, найти выход из создавшегося положения, организовав торговлю навынос.

Кризис не миновал таких звезд гастрономии, как Эрик Фрешон, который предлагает праздничные меню для семейного сочельника. В них ценители найдут фуа-гра, а также пулярку с трюфелями и традиционное "рождественское полено" от знаменитого кондитера.

Но не у всех есть медийные и финансовые возможности месье Фрешона.

Его менее известные или вовсе неизвестные коллеги выходят от отчаяния на улицы Лиона и других городов Франции с требованиями поддержать их.

Власть на эти призывы отвечает, что рестораны и кафе откроются не раньше 20-го января следующего года, и то - лишь в случае, если это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.